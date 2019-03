Les deux Ferrari devant lors des FP1 à Bahreïn

Ferrari a dominé la première séance d'essais libres vendredi sur le Circuit international de Sakhir, théâtre du Grand Prix de Bahreïn, 2e rendez-vous de la saison en Formule 1. Le Monégasque Charles Leclerc a réalisé un chrono de 1:30.354, plus rapide de 263 millièmes que son équipier allemand Sebastian Vettel. Le Finlandais Valterri Bottas (Mercedes) a complété le top 3 à 0.974 de Leclerc.

Champion du monde en titre, le Britannique Lewis Hamilton a signé le 4e temps de la séance à 1.247 de Leclerc. Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et du Français Pierre Gasly sont 5e et 6e.

Alors qu'elle avait dominé les essais d'avant-saison à Barcelone, la Scuderia Ferrari n'était pas parvenue à se hisser sur le podium à Melbourne pour la course d'ouverture de la saison. En effet, Vettel et Leclerc ont respectivement pris les 4e et 5e places, derrière les Mercedes de Bottas et Lewis Hamilton ainsi que la Red Bull de Verstappen.

La deuxième des trois séances d'essais libres est prévue à 18 heures locales ce vendredi. Comme les qualifications samedi et la course dimanche (17h10 en Belgique), elle sera disputée de nuit.

En 2018, Sebastian Vettel s'était imposé après avoir signé la pole position.

Le classement complet de la séance :

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:30.354

2. Sebastian Vettel (All/Ferrari) 1:30.617

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:31.328

4. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:31.601

5. Max Verstappen (P-B/Red Bull-Honda) 1:31.673

6. Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:31.815

7. Carlos Sainz Jr (Esp/McLaren-Renault) 1:31.952

8. Nico Hülkenberg (All/Renault) 1:32.040

9. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:32.339

10. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:32.385

11. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:32.401

12. Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 1:32.602

13. Alexander Albon (Tai/Toro Rosso-Honda) 1:32.874

14. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:32.885

15. Lando Norris (G-B/McLaren-Renault) 1:32.945

16. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:32.949

17. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:32.994

18. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:33.518

19. George Russell (G-B/Williams-Mercedes) 1:34.188

20. Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:34.253