La Formule 1 a mis en place cinq mesures importantes afin de garantir que les courses soient aussi sûres que possible pour toutes les personnes impliquées. Elle les a détaillées sur son site officiel mardi, peu après avoir annoncé que la saison commencera en Autriche le 5 juillet

Grâce à des tests privés, toute personne impliquée dans la course sera testée au Covid-19 avant de voyager. Le test devra être négatif afin de recevoir l'autorisation de voyager. Des tests privés seront également effectués pendant l'événement.

Lors des huit premières manches, au moins, les courses se disputeront à huis clos. Seul le personnel nécessaire sera présent à l'intérieur du circuit.

Le personnel présent sur place sera réduit pour toutes les parties concernées, y compris les équipes, la FIA, les fournisseurs et la F1 elle-même. Pour y parvenir, certaines fonctions, comme par exemple certaines parties de la production télévisée, seront assurées à distance.

Tout le personnel assistant aux courses se déplacera de manière isolée, en utilisant autant que possible des vols charters et des transferts privés entre les sites, les hôtels et les aéroports. Le but est de garantir que tout le personnel de l'événement voyage dans une "bulle" restreinte pour éviter toute interaction plus large avec un public non testé.

Enfin, des mesures de distanciation sociale seront d'application dans le paddock et sur l'ensemble du circuit. Les activités d'avant et d'après-course seront modifiées à cette fin. Cela inclut par exemple l'hymne national, les podiums, le parc fermé, les obligations médias ou les interviews.

