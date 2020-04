Les organisateurs des 24 Heures de Spa automobiles n'ont pas attendu longtemps avant de réagir à la décision du gouvernement d'interdire les événements de "masse" en Belgique jusqu'au 31 août en raison de la crise du coronavirus. L'épreuve qui devait se dérouler les 25 et 26 juillet est reportée "à une date ultérieure dans l'année", sans doute à l'automne, a réagi l'organisation sur son site internet, mercredi soir.

"SRO Belgique respecte pleinement la décision annoncée aujourd'hui (mercredi, NDLR) par le gouvernement belge - dans le cadre de la pandémie du COVID-19 - d'interdire les rassemblements de masse dans le pays jusqu'au 31 août", peut-on lire sur leur site.

"Sachant tout le travail, les efforts et la passion déjà investis dans la longue préparation d'un tel événement, la déception est évidemment bien réelle de ne pas pouvoir organiser la course à sa date traditionnelle. Mais il est évident que la sécurité de nos fans et de nos concurrents est de la plus haute importance."

"En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, une nouvelle date sera fixée et annoncée dès que possible. Toute l'équipe de SRO Motorsports Group met déjà sa motivation au service d'un spectacle d'envergure mondiale qui aura lieu en automne 2020".

Un autre grand événement sportif est programmé cet été sur le circuit de Spa-Francorchamps : le Grand Prix de Belgique de Formule 1 prévu le 30 août. Séverine Cirlande, responsable de la communication du circuit ardennais, n'a pas voulu s'exprimer sur ce point auprès de l'agence Belga, mais il semble difficile de trouver une autre date pour le 14e GP de la saison dans le calendrier, sachant que pas moins de sept Grands Prix de F1, déjà reportés, espèrent trouver un nouveau créneau d'ici à la fin de l'année 2020. Jusqu'à présent seuls les Grand Prix d'Australie et de Monaco sont annulés.

