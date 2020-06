Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 se tiendra le 30 août à huis clos sur le circuit de Spa-Francorchamps, a confirmé mardi Spa Grand-Prix SA, le promoteur de l'épreuve. "La course se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil National de Sécurité et en concertation avec les Gouvernements fédéral et wallon", peut-on lire dans le communiqué.

Le 15 mai dernier, le comité de concertation avait donné son feu vert à l'organisation de l'événement, permettant ainsi au promoteur de négocier avec Liberty Media, chargé de la promotion mondiale de la F1, pour couvrir le manque à gagner que va entraîner l'absence des spectateurs (près de 165.000 tickets avaient été vendus, NDLR).

"Le maintien de cet événement a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du Gouvernement wallon, du Circuit de Spa-Francorchamps, du RACB, de la FIA mais également de la FOM puisque ce Grand Prix sera organisé en dehors du contrat 'Promoteur' en cours et sans contribution financière de la Région wallonne", a expliqué Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix. "Ce modèle inédit permettra au Circuit de Spa-Francorchamps, outil économique important en Wallonie, d'atténuer quelque peu les effets financiers de cette crise historique. Les conditions négociées permettent également de consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier très prisé du championnat du monde de Formule 1 puisqu'elles incluent une prolongation de notre contrat 'Promoteur' actuel jusqu'en 2022".

La Formule 1 a officialisé les huit premières manches de la saison, qui débutera le week-end du 3 au 5 juillet en Autriche. L'Autriche accueillera une deuxième course le week-end suivant. Le Grand Prix de Belgique constitue la septième manche.

La saison de F1 débutera le 5 juillet en Autriche Le championnat du monde de Formule 1 débutera le week-end du 3 au 5 juillet en Autriche, pays qui accueillera une deuxième épreuve une semaine plus tard. La Formule 1 a officialisé mardi le calendrier des huit premières courses de la saison. Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps se tiendra le 30 août. Toutes les courses se disputeront à huis clos et "selon les procédures de sécurité les plus strictes".

