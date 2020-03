Le Grand Prix de Monaco de Formule 1, programmé le 24 mai, n'aura pas lieu en 2020, a annoncé jeudi l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui organise la course. C'est la première fois depuis 1954 que la F1 n'ira pas dans les rues de la Principauté.

Plus tôt dans la journée, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) avait annoncé le report des Grands Prix des Pays-Bas (3 mai), d'Espagne (10 mai) et de Monaco (24 mai). L'ACM, organisateur du dernier cité, a finalement décidé de jeter l'éponge pour 2020. "La situation n'est plus objectivement maitrisable", a-t-il expliqué dans un communiqué. Après l'annulation du Grand Prix d'Australie qui devait se dérouler dimanche dernier, les Grands Prix du Bahreïn (22 mars), du Vietnam (5 avril) et de Chine (19 avril) avaient également été reportés. La saison prévoyait initialement 22 courses.