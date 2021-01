Le Grand Prix d'Australie de Formule 1 devant donné le coup d'envoi de la saison le 21 mars prochain a été reporté au mois de novembre. La nouvelle saison de F1 débutera donc lors du Grand Prix de Bahreïn le 28 mars, a annoncé la Formule 1 mardi. Le Grand Prix de Chine, prévu le 11 avril, est également reporté à une date ultérieure et est remplacé par le Grand Prix d'Imola en Italie le 18 avril.

"Bien que l'expérience acquise et les mesures de sécurité établies l'année dernière maintiennent la F1 en bonne position pour 2021, la situation actuelle concernant Covid-19 a fait qu'il n'est pas possible de commencer la saison à Melbourne", a précisé la F1 dans son communiqué. La saison devait donc normalement débuter le 21 mars en Australie mais le doute planait autour de la tenue du premier Grand Prix de la saison notamment en raison des restrictions de voyages liées à la pandémie de coronavirus. Le rendez-vous australien aura finalement lieu le 21 novembre.

Des restrictions de voyage également en vigueur en Chine dont le Grand Prix est également reporté. Des discussions sont toujours en cours pour trouver une nouvelle date. Prévu le 11 avril, le Grand Prix de Chine est remplacé par le Grand Prix d'Imola en Italie qui est programmé au 18 avril. La Formule 1 doit également encore trouver une solution pour le troisième Grand Prix de la saison, initialement prévu à Hanoï au Vietnam mais remis en cause après la condamnation à cinq ans de prison de Nguyen Duc Chung, l'ancien maire de Hanoï et un des principaux soutiens de l'organisation du Grand Prix. Ce Grand Prix, dont le lieu reste à déterminer, a été déplacé au 2 mai. En ce qui concerne le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, la date du 29 août a été maintenue.

Calendrier 2021 provisoire de la saison 2021 de Formule 1 28 mars - Bahreïn (Sakhir) 18 avril - Imola (Italie) 2 mai - à confirmer 9 mai - Espagne (Barcelone) 23 mai - Monaco 6 juin - Azerbaïdjan (Bakou) 13 juin - Canada (Montréal) 27 juin - France (Le Castellet) 4 juillet - Autriche (Spielberg) 18 juillet - Grande-Bretagne (Silverstone) 1er août - Hongrie (Budapest) 29 août - Belgique (Spa) 5 septembre - Pays-Bas (Zandvoort) 12 septembre - Italie (Monza) 26 septembre - Russie (Sotchi) 3 octobre - Singapour (Singapour) 10 octobre - Japon (Suzuka) 24 octobre - Etats-Unis (Austin) 31 octobre - Mexique (Mexico) 7 novembre - Brésil (Sao Paulo) 21 novembre - Australie (Melbourne) 28 novembre - Arabie saoudite (Jeddah) 5 décembre - Abou Dhabi (Abou Dhabi)

