Le DTM de retour à Zolder en 2019 !

C'est assurément une bonne nouvelle, le DTM, championnat allemand des voitures de tourisme, va faire son retour sur le circuit de Zolder l'année prochaine. Le circuit limbourgeois accueillera la troisième manche du championnat du 17 au 19 mai 2019. Le championnat a officialisé la nouvelle ce vendredi matin, en marge de la dernière course de l'année à Hockenheim, lors de l'annonce du calendrier de la saison 2019.

La dernière venue du DTM à Zolder remonte à 2002 et il s'agira de la première course en Belgique depuis 2005 et le passage du championnat à Spa-Francorchamps.

Reste à savoir si un Belge sera de la partie la saison prochaine. Ce jeudi, Aston Martin a annoncé son arrivée en DTM pour 2019, aux côtés de BMW et Audi. Mais elle doit encore annoncer ses pilotes. La marque anglaise compte dans ses rangs un certain Maxime Martin, ancien pilote de DTM. Se dirige-t-on vers un retour du Bruxellois dans le championnat allemand ? Ce n'est qu'une pure hypothèse jusqu'à présent.