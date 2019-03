Le championnat de MotoE maintenu malgré l'incendie ravageur

"La saison aura bien lieu en 2019, mais le calendrier sera ajusté en conséquence", a expliqué Dorna Sport. La course inaugurale, prévue en marge du Grand Prix d'Espagne le 5 mai, est dans tous les cas annulée.

"Dorna Sports et tous les partenaires impliqués dans cette aventure s'engagent à ce que la MotoE reprenne au plus vite, en se mettant dès à présent au travail pour reconstruire et remplacer l'ensemble des biens partis en fumée."

"Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident et ces dernières seront connues d'ici 48 heures." Dorna Sports a précisé qu'aucune moto n'était en charge au moment où le feu s'est déclaré.

Xavier Siméon, qui a quitté la MotoGP au terme de la défunte saison, fera donc bien partie de cette première aventure MotoE. Cette année, le Bruxellois de 29 ans disputera aussi le championnat du monde d'endurance de moto (EWC) au guidon d'une Yamaha de l'équipe française Viltaïs Pierret Experiences