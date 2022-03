Le Néerlandais devrait prolonger son contrat cette semaine avec la formation Red Bull. Et les chiffres de ce dernier devraient encore lui donner des ailes en vue de la reconduction de son titre mondial.

L'équipe de Formule 1 Red Bull devrait annoncer la prolongation de contrat de Max Verstappen cette semaine. C'est ce qu'a indiqué mercredi un porte-parole de l'écurie anglaise, suite à une information parue dans De Telegraaf selon laquelle le Néerlandais aurait trouvé un accord sur un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros.

Selon le journal, le champion du monde va parapher le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1 et deviendra le sportif néerlandais le mieux rémunéré de tous les temps.

"Nous ne commentons pas cette information, mais nous pouvons dire avec certitude que les discussions sont à un stade très avancé. Nous espérons être en mesure d'annoncer des nouvelles avant la fin de cette semaine", a déclaré le porte-parole de l'équipe.

Le contrat actuel de Verstappen court jusqu'à la fin de la saison prochaine. Le Limbourgeois a été recruté par Red Bull à l'âge de 16 ans.

En 2015, il effectue ses débuts en Formule 1 pour l'équipe soeur de Toro Rosso. Une saison plus tard, il est promu chez Red Bull Racing et en mai 2016, il remporte sa première course pour l'équipe en Espagne. Depuis, Verstappen a gagné 20 grands prix et en décembre dernier, après un dénouement haletant et surprenant à Abu Dhabi, il est devenu le premier Néerlandais à s'offrir le titre mondial dans la catégorie reine.

