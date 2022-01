Stefano Domenicali, directeur général de la F1, a expliqué que la mesure s'appliquerait aussi bien aux pilotes, qu'aux membres des équipes, aux mécaniciens, aux journalistes et aux invités.

Cela s'applique pour tous les pilotes, les membres des équipes, les mécaniciens, les journalistes et les invités qui devront tous être vaccinés, sans aucune exception, s'ils veulent être de la partie sur les 23 Grands Prix (un record) programmés en 2022. La mesure a été adoptée déjà lors du dernier Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA fin décembre, mais la fédération internationale a tenu à le rappeler lundi. "L'une des dernières choses approuvées lors du dernier Conseil mondial était, par précaution, de vacciner tout le personnel de la F1 devant se trouver dans le paddock", a déclaré Stefano Domenicali, directeur général de la F1, au quotidien sportif espagnol Marca. La mesure est d'autant plus marquante que se profile le Grand Prix d'Australie, 3e de la saison, du 8 au 10 avril, un pays qui oblige les personnes désireuses d'y entrer à être vaccinées. Le cas du Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, interdit d'entrée à Melbourne, est en encore bien frais dans les mémoires La saison débutera par le Grand Prix du Bahrain le 20 mars suivi par celui d'Arabie saoudite le 27 mars.

