La F1 travaille à un nouveau calendrier 2020

La Formule 1 a complètement abandonné le calendrier de sa saison 2020 et travaille à l'élaboration d'un nouveau calendrier, peut-on lire sur le site de la F1. Les Grand Prix prévus en mars/avril et reportés à cause de la pandémie de coronavirus seront recasés cet été durant la trêve estivale, tandis que la saison devrait se terminer après le 29 novembre.

© belga