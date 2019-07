La course interrompue par la pluie pendant 5h47 est repartie à 11h30 sous "safety car"

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps automobiles sont reparties dimanche à 11h30 derrière la voiture de sécurité, alors que la pluie continuait à tomber mais de manière plus modérée. La course avait été arrêtée par un drapeau rouge à 5h43 du matin en raison des conditions météorologiques très défavorables. La pluie abondante, qui provoquait de l'aquaplanage en ligne droite, et la mauvaise visibilité ont poussé les organisateurs à interrompre leur épreuve afin de préserver la sécurité des pilotes.

© Belga