Jérôme d'Ambrosio prolonge en Formule électrique, mais change d'écurie

Mahindra Racing a confirmé ses deux pilotes, le Bruxellois donc, et l'ex-pilote de F1, l'Allemand Patrick Wehrlein pour une saison qui doit débuter le 15 décembre à Ryad en Arabie Saoudite.

Après quatre saisons passées chez les Américains de Dragon Racing, Jérôme d'Ambrosio, 32 ans, change de baquet pour rejoindre l'une des meilleurs écuries de Formule E du plateau.

Patrick Wehrlein va lui effectuer ses débuts en FE. Ancien pilote de Formule 1 chez Sauber, il avait décroché le titre en DTM en 2015.

D'Ambrosio, 14e du dernier championnat FE, et Wehrlein remplacent Nick Heidfeld et Felix Rosenqvist et sont déjà en piste mardi et mercredi à Valence pour une série d'essais officiels.

Sam Dejonghe a été confirmé lui comme pilote d'essai et sur simulateur, poste qu'il occupe depuis novembre 2017.

La saison débute le 15 décembre à Ryad et compte 13 courses au programme pour une finale prévue à New York le 14 juillet 2019.

Non confirmé chez McLaren pour la saison prochaine en Formule 1, Stoffel Vandoorne a été officialisé lundi au sein de l'écurie allemande HWA Racelab aux côtés du Britannique Gary Paffett (Mercedes) sacré champion en DTM dimanche.