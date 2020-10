Le pilote belge Jérôme D'Ambrosio, qui a notamment couru en F1, a décidé d'abandonner la course automobile et va devenir team principal adjoint pour l'écurie de Formule électrique Venturi Racing, a annoncé celle-ci vendredi.

D'Ambrosio, 34 ans, a participé à tous les championnats de Formule E depuis leur création en 2014 et avait disputé la dernière saison pour le compte de l'écurie indienne Mahindra. Le Bruxellois, installé à Monaco, avait également effectué une saison complète de F1 en 2011 pour Marussia et avait remplacé Romain Grosjean chez Lotus pour une course en 2012. En Formule E, il compte 3 victoires à son palmarès. D'Ambrosio épaulera chez Venturi Susie Wolff, qui dirige l'écurie monégasque. Les deux pilotes de Venturi pour la prochaine saison sont le Français Norman Nato et le Suisse Edoardo Mortara.