Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert la 77e victoire de sa carrière dimanche à l'arrivé du Grand Prix de Monaco, la 6e des 21 épreuves du championnat du monde de Formule 1 automobile. L'épreuve était marquée par l'hommage à l'ancien triple champion du monde l'Autrichien Niki Lauda, décédé lundi à 70 ans.

Le Britannique, auteur de sa 85e pole la veille, a résisté à ses adversaires malgré des pneus détériorés, a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), 2e à 2.602 secondes, et son équipier finlandais Valtteri Bottas, 3e à 3.162 secondes. Hamilton signe un triplé en Principauté après ses succès en 2008 et 2016. Deuxième sous le drapeau à damiers, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'est classé que 4e à 5.537 secondes, après avoir écopé d'une pénalité de 5 secondes à la suite d'une manoeuvre dangereuse dans les stands lors des changements de pneumatiques. Hamilton, quintuple champion du monde, creuse l'écart au championnat après son 56e succès pour l'écurie Mercedes. Celle-ci, après cette 93e victoire et la 6e en 6 courses cette année, est plus intouchable que jamais au classement des constructeurs.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull-Honda) s'est classé 5e. Il a aussi réalisé le meilleur tour en course ce qui lui a rapporté un point de plus. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) a fini 6e, le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) 7e, le Thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso-Honda) 8e, l'Australien Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 9e et le Français Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 10e.

Au classement du championnat, après à peine un peu plus d'un quart de la saison, Lewis Hamilton creuse l'écart en tête. Il possède 137 points. Bottas, deuxième, en compte 120, Vettel 82 et Verstappen 78.

Après cinq doublé, Mercedes ne marque de 40 points mais caracole en tête du championnat des constructeurs avec 257 points. Ferrari, 2e en a 139.

Conservant au départ leurs positions aux essais, les quatre premiers Hamilton, Bottas, Verstappen et Vettel ont maintenu celles-ci durant la première partie des 78 tours du circuit urbain de 3,337 km.

S'élançant de la seizième place après une grossière erreur de son équipe Ferrari lors des qualifications, Charles Leclerc a tout tenté. Treizième après 8 tours, il ne pouvait éviter d'accrocher la Renault de Nico Hülkenberg qu'il tentait de dépasser au 10e tour. Conséquence tête à queue et crevaison. Son pneumatique se déchiquetait au long du circuit et détruisait son fond plat, obligeant l'entrée en piste de la voiture de sécurité, le temps de nettoyer les débris.

Les pilotes se précipitaient aux stands, Verstappen dépassait Bottas à la sortie et le heurtait, ce qui lui coûta 5 secondes de pénalité infligés par les commissaires. Le Finlandais devait repasser par les stands pour changer ses pneus en raison d'une crevaison et repartait 4e, derrière Vettel.

Chaussé de pneumatiques 'médiums' alors que les trois poursuivants étaient en 'durs', Hamilton ne parvenait pas à creuser l'écart, pire sa tenue de route se détériorait au fil des tours. A mi-course, les quatre premiers étaient séparés d'à peine un peu plus de quatre secondes. Malgré des pneus en mauvais états, Hamilton a résisté jusqu'au bout à la pression de Verstappen notamment à deux tours de l'arrivée quand le Néerlandais l'attaqua au freinage à la sortie du tunnel. L'accrochage fut évité de justesse et Hamilton pouvait dédier sa victoire à Lauda, l'homme qui l'avait convaincu de rejoindre Mercedes. Le 7e Grand Prix, celui du Canada, se courra le 9 juin à Montréal.