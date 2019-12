Sebastian Vettel out, Lewis Hamilton in. Un scénario idéal selon Ferrari.

Lewis Hamilton quitterait Mercedes? Le constructeur allemand est conscient que cette possibilité existe. L'Anglais lui est lié depuis 2013. Il a remporté cinq titres en sept saisons et a porté son total à six championnats du monde mais même le patron de l'écurie, Toto Wolff, n'ose exclure que son pilote entame sa toute dernière saison chez Mercedes. "J'estime à 25% les chances que Lewis nous quitte. En 2013, quand il a quitté McLaren, les observateurs pensaient qu'il commettait une erreur mais nous avons prouvé le contraire, ensemble. Je ne veux pas faire la même erreur en sous-estimant le potentiel de Ferrari. Le développement d'une équipe est dynamique et constamment sujet à des changements."

Le contrat du Britannique arrive à échéance à la fin de l'année prochaine. Il aura 35 ans et signera probablement son dernier contrat de longue durée. Hamilton a démenti les propos de la Gazzetta dello Sport, qui a fait part de deux réunions avec John Elkann, le CEO de Ferrari, mais il n'exclut pas pour autant un transfert à Maranello. "Je suis heureux chez Mercedes mais dans cette phase de ma carrière, il n'est pas illogique de revoir tranquillement ma position", a réagi Hamilton aux propos élogieux de Mattia Binotto, qui l'a qualifié de "pilote exceptionnel". Le chef de la scuderia a déclaré que "Ferrari serait très heureux de l'accueillir."

"C'est le premier compliment que m'adresse Ferrari en treize ans de Formule 1 alors que j'ai toujours vivement apprécié cette écurie. Mais il n'est jamais trop tard pour reconnaître le talent de quelqu'un", a souri le Britannique. Le milieu pense que son avenir dépendra de la direction prise par Wolff. L'Autrichien de 47 ans est le moteur du succès de Mercedes mais il a également des chances de succéder à Chase Carey, le CEO du Formula One Groupe. Un nouveau défi.