Alfa Romeo ne conservera pas l'Italien Antonio Giovinazzi en 2022. Dans l'air depuis un moment, l'annonce de son départ de l'écurie suisse à la fin de la saison 2021 a été communiquée officiellement ce mardi matin. Dans la foulée, l'arrivée du Chinois Guanyu Zhou, actuellement deuxième du championnat de Formule 2, a été annoncée. Il sera le premier pilote chinois à évoluer en Formule 1.

Il était aussi pilote de réserve au sein de l'équipe Alpine F1. Il a été formé au sein de l'écurie française et depuis cette année, il joue les premiers rôles en Formule 2, notamment face à Oscar Piastri, un autre pilote d'Alpine Academy dont le nom a aussi circulé pour le second baquet chez Alfa Romeo.

Guanyu Zhou aura un contrat d'un an et évoluera aux côté de l'expérimenté Valtteri Bottas, venu du team Mercedes de Lewis Hamilton.

"C'est un plaisir d'accueillir Guanyu Zhou chez Alfa Romeo Racing" a déclaré Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe. "Ses résultats en F2 ont montré qu'il s'agissait d'un pilote très talentueux, et nous sommes impatients de l'aider à grandir encore plus en Formule 1.Nous sommes fiers de notre duo de pilotes pour 2022 et nous sommes convaincus que Zhou formera un partenariat riche en succès avec Valtteri Bottas. Nous sommes également impatients d'accueillir tous les nouveaux fans chinois qui rejoindront l'équipe.", conclu le directeur d'Alfa Romeo.

Guanyu Zhou est de son côté heureux de rentrer dans le grand cirque de la F1. "J'ai rêvé dès mon plus jeune âge de monter au plus haut niveau possible dans un sport qui me passionne, et aujourd'hui ce rêve est devenu réalité.Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une avancée dans l'histoire du sport automobile dans mon pays. Je sais que beaucoup d'espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je prendrai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir de belles choses."

