Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Belgique de Formule 1, dimanche à Spa-Francorchamps. Une première victoire en F1 qu'il a dédiée à Anthoine Hubert, le pilote français décédé la veille lors d'une course de F2 sur ce circuit. "D'un côté, un rêve d'enfance se réalise. De l'autre, le week-end a été très difficile car nous avons perdu un ami", a déclaré le Monégasque.

"C'est très difficile dans ces situations, alors je voudrais lui dédier ma première victoire", a expliqué Leclerc. Le pilote monégasque avait inscrit "RIP Tonio" sur le volant de sa Ferrari ainsi que "#19 Racing for Anthoine" sur le flanc de sa monoplace. "Nous avons grandi ensemble. Ma toute première course, je l'ai disputée avec Anthoine quand nous étions plus jeunes. Il y avait aussi Esteban Ocon et Pierre Gasly. Nous étions quatre ados rêvant de F1. C'est triste ce qu'il s'est passé hier. Je ne peux pas profiter pleinement de ma victoire, mais ce sera certainement un souvenir que je garderai."

Après avoir perdu en début de saison sur incident mécanique le GP de Bahrein alors qu'il avait course quasiment gagnée, le Monégasque aura dû attendre la 13e course de l'année pour remporter sa première victoire en F1. Parti en pole, Leclerc est resté en tête pratiquement toute la course. "C'était une course difficile. Surtout à la fin. Lewis Hamilton revenait très fort, donc j'ai eu un peu la pression, mais j'ai réussi à le garder derrière moi. Nous avons eu beaucoup de mal avec les pneus vers la fin. Mais j'ai mieux géré les pneus qu'à Budapest (où il avait fini 4e, ndlr).

Mercedes était très rapide en course. Nous nous attendions à cela. Au final, c'est un bon week-end au niveau des performances: pole position et première victoire. Je suis très satisfait." Leclerc est cinquième du championnat avec 157 points, 12 de moins que son équipier Sebastian Vettel, qui le précède au classement. Les deux pilotes Ferrari sont loin du leader, Hamilton (268). Le prochain Grand Prix, dimanche prochain, aura lieu dans le chaudron de Monza tout acquis à la cause de Ferrari.