Grand Prix d'Azerbaïdjan: Verstappen s'impose et profite de l'abandon de Charles Leclerc pour prendre le large

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit urbain de Bakou (6,003 km). Le Néerlandais de Red Bull a devancé son équipier mexicain Sergio Perez et le Britannique George Russell (Mercedes). Verstappen profite pleinement des déboires de Ferrari, qui a vu le Monégasque Charles Leclerc, alors leader de la course, et l'Espagnol Carlos Sainz abandonner pour s'échapper au classement du championnat.

