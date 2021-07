Grand Prix d'Autriche: Victoire de Max Verstappen, qui creuse l'écart avec Hamilton

Max Verstappen (Red Bull Honda) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, neuvième manche du championnat du monde. Le pilote néerlandais a eu une course tranquille sur le Red Bull Ring du Spielberg, devançant Valtteri Bottas (Mercedes) et Lando Norris (McClaren). Son principal rival au championnat, Lewis Hamilton (Mercedes), termine 4e. Verstappen remporte en outre le point de bonification pour le meilleur tour en course (1:06.200).

Victoire de Max Verstappen © BELGAIMAGE