Charles Leclerc, auteur de la pole position, ne prendra pas le départ du Grand Prix de Monaco, cinquième manche du Championnat du monde de Formule 1 dimanche. Ferrari l'a annoncé peu avant la course.

"Charles ne prendra pas le départ de la course en raison d'un problème avec l'arbre de transmission gauche qui est impossible à réparer à temps pour le départ de la course", a indiqué Ferrari sur Twitter.

Leclerc avait réussi samedi le meilleur temps des qualifications, une première pour un pilote de la Principauté depuis la création de l'épreuve. Mais le Monégasque avait endommagé sa monoplace dans les dernières secondes des qualifications.

Dimanche, à la mi-journée, Ferrari avait indiqué qu'aucun dommage n'avait été constaté sur la boîte de vitesse alors qu'un changement aurait provoqué une pénalité sur la grille de départ. Quelques heures plus tard, cependant, un problème technique est apparu sur la SF21.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) récupère la première place sur la grille. Le Grand Prix démarrera à 15h00.

