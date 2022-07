Le pilote allemand avait connu ses heures de gloire au sein de l'écurie Red Bull. Il a remporté 53 Grand Prix au cours de sa carrière.

Quadruple champion du monde de Formule 1, l'Allemand Sebastian Vettel va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, a annoncé jeudi son équipe Aston Martin en marge du Grand Prix de Hongrie, 13e manche du championnat du monde.

Vettel, 35 ans, a remporté quatre titres de champion du monde de rang entre 2010 et 2013 avec Red Bull. L'Allemand a remporté 53 Grands Prix au cours de sa carrière, ce qui fait de lui le troisième pilote le plus victorieux de l'histoire derrière le Britannique Lewis Hamilton (103) et son compatriote Michael Schumacher (91).

Le pilote allemand a débuté en Formule 1 en 2007 d'abord chez Sauber puis chez Toro Rosso (ex-Alpha Tauri). En 2009, il passe chez Red Bull avant de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire en 2010 pour le premier de ses quatre titres.

🚨 OFFICIEL !



Sebastian Vettel quittera Aston Martin et la #F1 à la fin de cette saison 2022.



🏆 4x champion du monde

🏎 17 Saisons en F1

🏁 289 GP

🥇 53 Victoires

⏱ 57 Pole positions

🏅 122 Podiums

👍 3 499 Tours en tête pic.twitter.com/8JdIHeYezh — Off Track (@OffTrack_FR) July 28, 2022

En 2015, l'Allemand quitte Red Bull pour Ferrari avec qui il sera vice-champion du monde en 2018. Il a quitté Ferrari en 2021 pour Aston Martin. "J'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes fantastiques au cours des 15 dernières années en Formule 1", a confié Vettel, cité dans le communiqué. "La décision d'arrêter ma carrière a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de la saison, je prendrai le temps de réfléchir sur ce que je ferai après. À l'heure actuelle, il est évident pour moi de passer plus de temps avec ma famille."

