Ferrari : une équipe marketing

Suite à la quatrième victoire d'affilée de Lewis Hamilton au Japon, les cartes semblent battues. Si le Britannique remporte son dixième succès -sur 18 courses- au Texas et que Sebastian Vettel ne termine pas deuxième, il empochera un cinquième titre mondial, égalant Juan Manuel Fangio et se rapprochant de Michael Schumacher (sept). " Austin est un bon circuit pour nous. Je suis impatient d'y lâcher notre bête, la Mercedes. " Comme les années précédentes. Il a été le meilleur à Austin lors de six des sept dernières éditions, une série incroyable qui n'a été interrompue...