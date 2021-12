On revient sur tous les cas de figure où la couronne mondiale de la Formule 1 s'est jouée à pas grand chose.

La Formule 1 a droit à une finale passionnante. Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Lewis Hamilton (Mercedes) vont disputer dimanche prochain le vingt-deuxième et dernier Grand Prix de la saison sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis, avec au départ une parfaite égalité de points au championnat du monde.

Pour la 30e fois depuis la création de la Formule 1 en 1950, le titre de champion du monde se décidera lors de l'ultime course.

Emerson Fittipaldi , champion du monde en 1974, était à égalité de points avec son rival Clay Regazzoni avant le dernier Grand Prix. Il n'est évidemment pas imposé avec la voiture sur la photo. © iStock

EGALITE ENTRE FITTIPALDI ET REGAZZONI

Il faut remonter à 1974 pour retrouver une parfaite égalité au départ du dernier rendez-vous de la saison. Le pilote brésilien McLaren Emerson Fittipaldi avait enlevé son deuxième titre mondial en terminant 4e du GP des Etats-Unis à Watkins Glen. Le pilote suisse de Ferrari Clay Regazzoni n'avait terminé que onzième. Fittipladi s'imposait 55 points à 52. À l'époque seuls les six premiers classés marquaient des points.

Niki Lauda a pris le dessus sur Alain Prost pour un demi-point lors de la saison 1984. © iStock

UN DEMI-POINT ENTRE LAUDA ET PROST

En 1984, Niki Lauda avait lui remporté le titre mondial avec 0,5 point d'avance sur Alain Prost. Cette année-là, le GP de Monaco avait été interrompu par la pluie après 31 des 77 tours et la moitié des points avaient été attribués, comme ce fut le cas cette année au Grand Prix de Belgique.

La dernière fois que deux coureurs étaient séparés que par un seul point à la fin de la saison, il faut remonter à 2008 et le titre de Lewis Hamilton. Le Britannique avait privé le Brésilien Massa de couronne mondiale sur ses terres d'Interlagos. Hamilton se remettait ainsi de la même désillusion douze mois plutôt face à Kimi Raikkonen. © iStock

8 CHAMPIONS DU MONDE AVEC UN POINT D'ECART

A huit reprises (1958, 1961, 1964, 1976, 1981, 1994, 2007, 2008), un pilote de Formule 1 est devenu champion du monde avec seulement un point d'avance.

Plus récemment, le titre le plus serré fut disputé en 2016 quand Nico Rosberg avait devancé de 5 points son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton (385-380).

Le même Hamilton avait aussi perdu le titre pour un seul point en 2007 face à Kimi Räikkönen sur Ferrari (110-109).

Le Britannique allait prendre sa revanche douze mois plus tard aux dépens de Felipe Massa lui aussi sur Ferrari (98-97).

Un seul des deux prétendants au titre aura le sourire derrière le masque au terme du dernier GP de la saison. En cas d'égalité, ce sera Verstappen qui triomphera. © iStock

VERSTAPPEN SACRE EN CAS D'EGALITE

Si dimanche prochain à l'issue de la course Verstappen et Hamilton étaient toujours à égalité de points (plusieurs cas de figure sont possibles : double abandon, 9e et 10e places avec point du tour le plus rapide pour le 10e classé, deux classements hors du top 10, un abandon et un classement hors du top 10), c'est le Néerlandais qui serait sacré champion du monde grâce à ses neuf succès en 2021 contre huit au Britannique.

