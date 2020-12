Le Mexicain Sergio Pérez remplacera le Thaïlandais Alexander Albon chez Red Bull en 2021 aux côtés du Néerlandais Max Verstappen.

Après cette annonce, il ne reste qu'un point d'interrogation qui n'en est pas vraiment un concernant la grille de départ la saison prochaine: le champion en titre Lewis Hamilton, qui aura 36 ans en janvier, renégocie son contrat avec Mercedes.

Pérez, âgé de 30 ans, a couru dix saisons dans la catégorie reine, soit 191 Grands Prix. Il n'a pas été conservé pour l'an prochain par son écurie Racing Point, qui a choisi de miser sur le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel.

Monté dix fois sur le podium depuis ses débuts, Pérez (passé par Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 et Force India/Racing Point depuis 2014) a enfin gagné une victoire, fin 2020, au GP de Sakhir à Bahreïn. Et il vient de boucler sa meilleure saison avec la quatrième place du championnat (avec 125 points).

Il sera intéressant de voir comment le Mexicain, connu pour son fort caractère, cohabitera avec Verstappen, également une forte tête et surtout chouchou de ses patrons Christian Horner et Helmut Marko.

Du côté de Red Bull, c'est un nouveau rebondissement dans la succession difficile de l'Australien Daniel Ricciardo, parti en 2019. Et, fait exceptionnel, elle fait pour une fois appel à un pilote qui n'est pas issu de sa filière. L'an prochain, Albon restera chez Red Bull, mais comme pilote de réserve.

Après cette annonce, il ne reste qu'un point d'interrogation qui n'en est pas vraiment un concernant la grille de départ la saison prochaine: le champion en titre Lewis Hamilton, qui aura 36 ans en janvier, renégocie son contrat avec Mercedes.Pérez, âgé de 30 ans, a couru dix saisons dans la catégorie reine, soit 191 Grands Prix. Il n'a pas été conservé pour l'an prochain par son écurie Racing Point, qui a choisi de miser sur le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel.Monté dix fois sur le podium depuis ses débuts, Pérez (passé par Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 et Force India/Racing Point depuis 2014) a enfin gagné une victoire, fin 2020, au GP de Sakhir à Bahreïn. Et il vient de boucler sa meilleure saison avec la quatrième place du championnat (avec 125 points).Il sera intéressant de voir comment le Mexicain, connu pour son fort caractère, cohabitera avec Verstappen, également une forte tête et surtout chouchou de ses patrons Christian Horner et Helmut Marko.Du côté de Red Bull, c'est un nouveau rebondissement dans la succession difficile de l'Australien Daniel Ricciardo, parti en 2019. Et, fait exceptionnel, elle fait pour une fois appel à un pilote qui n'est pas issu de sa filière. L'an prochain, Albon restera chez Red Bull, mais comme pilote de réserve.