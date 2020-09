Prié de quitter Ferrari au terme de la saison 2020 de Formule 1, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a trouvé un point de chute. L'Allemand de 33 ans pilotera, à partir de 2021, chez Aston Martin. L'écurie encore appelée Racing Point à l'heure actuelle l'a annoncé jeudi matin.

Chez Aston Martin, Vettel aura Lance Stroll comme équipier, fils du propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll, qui a massivement investi dans la marque Aston Martin. L'Allemand, 53 victoires dans la catégorie reine du sport automobile, remplacera le Mexicain Sergio Perez, dont le départ a été annoncé mercredi. "Je suis ravi de pouvoir enfin partager cette nouvelle concernant mon futur", a déclaré Vettel, cité sur le site de son futur

employeur. "C'est une nouvelle aventure pour moi avec un légendaire constructeur automobile. J'ai vraiment été impressionné par les résultats obtenus cette saison par l'équipe et je suis persuadé que la suite sera encore plus brillante. L'énergie et l'engagement de Lawrence (Stroll, ndlr) à son sport est inspirant et je pense que nous pouvons bâtir ensemble quelque chose de particulier." Arrivé en Formule 1 lors de la saison 2007, Vettel affiche une motivation intacte. "J'aime encore énormément la F1 et ma seule motivation est de courir aux avant-postes. Le faire pour Astron Martin sera un immense privilège", a-t-il ponctué.

Manager général de l'équipe, Otmar Szafnauer s'est réjoui de cette arrivée. "Nous sommes vraiment enthousiastes, Sebastian Vettel est un champion qui va apporter sa mentalité à l'écurie et cela correspond aux futures ambitions d'Aston Martin. C'est l'un des meilleurs au monde, je ne pouvais imaginer meilleur pilote pour débuter cette nouvelle période. Son rôle sera déterminant afin d'amener l'écurie au niveau supérieur."

Après huit Grands Prix d'une saison chamboulée par le coronavirus, Racing Point pointe à la quatrième place du classement des constructeurs. Si Mercedes (281) et Red Bull (158) semblent hors d'atteinte, la bataille pour le titre de 'best of the rest' fait rage entre McLaren (98), Racing Point (82), Renault (71), Ferrari (61), mal en point cette saison, et AlphaTauri (47). Vettel, arrivé au sein de la Scuderia Ferrari en 2015, sera remplacé la saison prochaine par l'Espagnol Carlos Sainz Jr.

