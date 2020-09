Pierre Gasly (Alpha Tauri) a remporté un Grand Prix d'Italie mouvementé, dimanche à Monza. C'est le premier succès pour le Français de 24 ans, victorieux du huitième rendez-vous du championnat du monde de Formule 1. Il a devancé l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point). Pénalisé, le champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter de la 7e place.

Ferrari a vécu un Grand Prix à domicile cauchemardesque. Déjà largement en retrait en qualifications, signant le plus mauvais résultat pour Ferrari à Monza depuis 1969, la Scuderia a vu ses deux pilotes rapidement abandonner. L'Allemand Sebastian Vettel a été victime d'un problème de frein dès le 6e tour alors que le Monégasque Charles Leclerc est parti à la faute peu avant la mi-course. La violente sortie de Leclerc a contraint les commissaires à brandir le drapeau rouge, interrompant la course pendant de longues minutes.

Vainqueur de cinq des sept premiers rendez-vous du championnat, Lewis Hamilton semblait alors sur une voie royale. Auteur de la pole après avoir battu le record de ce rapide circuit au volant de sa Mercedes, le sextuple champion du monde britannique a écopé d'une pénalité pour être rentré aux stands alors que ceux-ci étaient fermés en raison de la présence sur la piste de la voiture de sécurité.

Reparti en tête à la reprise de la course, Hamilton a donc dû ensuite passer par les stands, voyant ses espoirs de 90e victoire s'envoler. Au prix d'une belle remontée, l'Anglais a malgré tout terminé à la 7e place au prix d'une belle remontée. La mésaventure du pilote de Stevenage n'a pas profité au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a lui aussi dû abandonner en raison d'un problème technique alors que le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), en délicatesse avec son moteur, n'a pas pu faire mieux qu'une 5e place.

Les déboires des principaux protagonistes au championnat du monde ont profité aux habituels seconds couteaux. Après le 'stop and go' de Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr, et Lance Stroll se sont retrouvés aux avant-postes.

Malgré le retour de Sainz dans les derniers tours, Gasly a conservé la tête afin de signer la première victoire de sa carrière. C'est aussi le meilleur résultat en carrière pour Carlos Sainz Jr, qui rejoindra Ferrari la saison prochaine.

Le 9e rendez-vous de la saison est prévu le weekend prochain lors du Grand Prix de Toscane, disputé sur le circuit du Mugello.

