Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1, 12e manche du championnat du monde, dimanche. Le Néerlandais, au volant de sa Red Bull, s'est montré le plus rapide lors des qualifications samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps samedi.

La séance de qualification a débuté avec 10 minutes de retard à cause de la pluie qui s'était abattue sur le circuit quelques minutes avant le début de la séance. Cela n'empêchait pas Lando Norris (McLaren) de signer le meilleur temps de la Q1 devant Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Norris, né d'une maman belge, signait aussi le meilleur temps de la Q2 où les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient éliminées tout comme l'Aston Martin de Lance Stroll.

La pluie s'invitait pour le début de la Q3 et les premiers pilotes se plaignaient d'une piste glissante. La séance était finalement interrompue par un drapeau rouge après une sortie de route de Lando Norris dans le Raidillon de l'Eau Rouge. Après une longue interruption, le sport a pu reprendre ses droits.

C'est finalement Verstappen, grâce à un temps de 1:59.765, a devancé le Britannique George Russell, 2e avec sa Williams en 2:00.086, pour signer la 9e pole position de sa carrière. Lewis Hamilton (Mercedes/2:00.099) et l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren/2:00.864) occuperont la 2e ligne. Dimanche, le départ de la 66e édition du Grand Prix de Belgique de Formule 1 sera donné à 15h00.

