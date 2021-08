Le GP de Belgique s'est terminé d'une bien triste manière dimanche à Spa. Le 12e rendez-vous de la saison en Formule 1 a été définitivement arrêté alors que les pilotes n'ont pu effectuer que quatre tours, tous sous voiture de sécurité en raison de la pluie. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été déclaré vainqueur, devant les Britanniques George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes).

"Nous avons roulé deux tours, il y a aura donc un classement", a écrit la Formule 1 sur Twitter. Seule la moitié des points seront attribués. Après plus de trois heures d'attente, la direction de course avait pourtant décidé de lancer les hostilités à 18h17 mais les monoplaces n'ont jamais été libérées de la voiture de sécurité. Après un drapeau rouge et une nouvelle attente, les officiels ont décidé de définitivement arrêter le Grand Prix.

Les pilotes sont malgré tout montés sur le podium spadois. C'était d'ailleurs une première pour Russell, pressenti pour devenir l'équipier de Lewis Hamilton la saison prochaine chez Mercedes. Le temps pluvieux depuis le début du week-end dans les Ardennes a déjà provoqué l'accident de Lando Norris, samedi, pendant les qualifications.

"Nous avons roulé deux tours, il y a aura donc un classement", a écrit la Formule 1 sur Twitter. Seule la moitié des points seront attribués. Après plus de trois heures d'attente, la direction de course avait pourtant décidé de lancer les hostilités à 18h17 mais les monoplaces n'ont jamais été libérées de la voiture de sécurité. Après un drapeau rouge et une nouvelle attente, les officiels ont décidé de définitivement arrêter le Grand Prix. Les pilotes sont malgré tout montés sur le podium spadois. C'était d'ailleurs une première pour Russell, pressenti pour devenir l'équipier de Lewis Hamilton la saison prochaine chez Mercedes. Le temps pluvieux depuis le début du week-end dans les Ardennes a déjà provoqué l'accident de Lando Norris, samedi, pendant les qualifications.