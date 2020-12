F1: Max Verstappen (Red Bull) s'élancera de la pole à Abou Dhabi

Déjà auteur du meilleur chrono vendredi matin lors de la première séance et samedi matin de la troisième, Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Abou Dhabi, 17e et dernière épreuve du championnat du monde de Formule 1, samedi après-midi sur le circuit de Yas Marina (5,554 km). Verstappen signe la 3e pole de sa carrière, et la première de la saison, en 1:35.246.

Max Verstappen (RedBull) en décembre 2020 à Abu Dhabi