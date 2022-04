Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), et s'élancera en pole position, dimanche à Melbourne, pour le Grand Prix d'Australie.

Leclerc devance les deux Red Bull, avec le champion du monde néerlandais Max Verstappen deuxième et le Mexicain Sergio Perez troisième. Viennent ensuite trois pilotes britanniques, celui de McLaren Lando Norris et les deux de Mercedes Lewis Hamilton et George Russell. La deuxième Ferrari, pilotée par Carlos Sainz, pointe en neuvième position.

Les qualifications ont été interrompues à deux reprises, en Q3 après une sortie de piste de l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et en Q1 après un accrochage entre les Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams).

Leclerc, 24 ans, signe la 11e pole position de sa carrière, la deuxième de la saison après celle conquise à Bahreïn. Le Monégasque mène le championnat avec 45 points, 8 de plus que Sainz et 20 de plus que Verstappen.

La course débutera dimanche à 15h heure locale (7h en Belgique).

Leclerc devance les deux Red Bull, avec le champion du monde néerlandais Max Verstappen deuxième et le Mexicain Sergio Perez troisième. Viennent ensuite trois pilotes britanniques, celui de McLaren Lando Norris et les deux de Mercedes Lewis Hamilton et George Russell. La deuxième Ferrari, pilotée par Carlos Sainz, pointe en neuvième position. Les qualifications ont été interrompues à deux reprises, en Q3 après une sortie de piste de l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et en Q1 après un accrochage entre les Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams). Leclerc, 24 ans, signe la 11e pole position de sa carrière, la deuxième de la saison après celle conquise à Bahreïn. Le Monégasque mène le championnat avec 45 points, 8 de plus que Sainz et 20 de plus que Verstappen. La course débutera dimanche à 15h heure locale (7h en Belgique).