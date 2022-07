Le Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat de Formule 1, a été interrompu dimanche quelques instants après le départ en raison d'un accident impliquant plusieurs pilotes.

Selon les premières images, aux abords du premier virage, les monoplaces de Pierre Gasly (AlphaTauri), de George Russell (Mercedes) et de Zhou Guanyu (Alfa-Romeo) sont entrées en contact.

La monoplace de Zhou Guanyu s'est retournée pour terminer sa course de l'autre côté des barrières de sécurité contre les grillages séparant la piste des spectateurs.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont aussi été impliqués indirectement dans l'accident, la Williams a été envoyée contre les barrières alors qu'elle tentait de ralentir.

D'après des informations de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) "les équipes d'urgence sont intervenues immédiatement et les pilotes de la voiture 23 (Albon) et de la voiture 24 (Zhou) ont été conduits au centre médical".

Pas de blessures graves

Alexander Albon et Zhou Guyanu n'ont pas de "blessures graves", a indiqué la FIA.

Selon la Fédération internationale de l'automobile (FIA), les deux pilotes "ont été contrôlés au centre médical". Zhou est actuellement en observation tandis qu'Albon "sera transféré par hélicoptère à l'hôpital de Coventry pour des examens de précaution".

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) occupe la tête provisoire de la course, après avoir doublé le poleman Carlos Sainz (Ferrari).

