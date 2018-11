F1 - GP d'Abou Dhabi: Lewis Hamilton remporte le dernier Grand Prix de la saison

Il s'agit du 73e succès en carrière, le 11e cette saison, du quintuple champion du monde, qui a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Stoffel Vandoorne (McLaren) a passé la ligne d'arrivée en quatorzième position pour son dernier Grand Prix de F1 avant de poursuivre sa carrière en Formule électrique. Le Belge a terminé trois rangs derrière son coéquipier espagnol Fernando Alonso, onzième, qui n'a donc pas marqué de point pour ses adieux à la F1.

"Cela a été un privilège, merci à la Formule 1, je serai toujours un fan de ce spectacle", a déclaré le double champion du monde (2005 et 2006) qui prendra part aux 500 miles d'Indianapolis en 2019. "C'est une vraie légende", a assuré Hamilton au sujet de son ancien équipier chez McLaren en 2007. Le Finlandais Kimi Raikkonen, pour sa dernière course au volant d'une Ferrari, a abandonné au septième tour à cause d'un problème technique. "Je sais que l'an prochain Sebastian va revenir très fort", a déclaré après l'arrivée Hamilton, parti en pole et qui a changé très tôt de pneus, une stratégie gagnante. "J'ai tout essayé jusqu'au dernier tour mais il contrôlait sa vitesse en tête", a pour sa part souligné Vettel.

La course a été marquée par le spectaculaire tonneau de l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) dans le premier tour, décollant sur la roue avant de Romain Grosjean (Haas), heureusement sans gravité a priori pour les deux pilotes et notamment pour Hülkenberg, qui s'est retrouvé à l'envers contre les rails de sécurité. L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), en partance pour Renault, justement, a terminé 4e de la course, devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui n'aura donc gagné aucune course en 2018. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault), qui pilotera pour McLaren l'an prochain, a terminé 6e devant le Monégasque Charles Leclerc (Sauber), future recrue de Ferrari, et le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point Force India). Renault a ainsi validé définitivement sa quatrième place au classement des constructeurs devant Haas. Le Français Romain Grosjean (Haas) a terminé à la 9e place devant son équipier danois Kevin Magnussen. La F1 reviendra elle le 17 mars prochain pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne.