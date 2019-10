Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Japon, la 17e des 21 manches du championnat du monde de Formule Un, devant le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel (Ferrari), auteur de la pôle mais dépassé dès l'envol par le futur vainqueur. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), vainqueur des deux précédentes éditions à Suzuka, champion du monde en titre, et leader du championnat, malgré toutes les attaques portées à Vettel en fin de parcours, a dû se contenter de la troisième place, et du point du meilleur tour en course.

Bottas et Hamilton ont assuré un sixième titre consécutif des constructeurs à Mercedes, qui égale ainsi le record établi par Ferrari entre 1999 et 2004. Le départ du Grand Prix a été catastrophique pour Ferrari. Vettel, qui a dû freiner pour éviter de commettre un faux départ, a en effet été d'emblée dépassé par Bottas, tandis que Charles Leclerc et Max Verstappen (Red Bull) s'accrochaient au virage numéro deux. Le Monégasque allait se classer sixième, tandis que le Néerlandais, passé par le bac à graviers, était contraint à l'abandon au quatorzième tour.

C'est la sixième victoire de Bottas, la troisième cette saison, mais la première depuis Bakou (GP d'Azerbaïdjan) fin avril, et la 99e de Mercedes. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda), Carlos Sainz (Esp/McLaren-Renault), Charles Leclerc, Daniel Ricciardo (Aus/Renault), Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda), Sergio Perez (Mex/Racing Point-Mercedes) et Nico Hulkenberg (All/Renault) complètent le top dix à l'arrivée du Grand Prix du Japon. Perez, classé neuvième, s'est pourtant crashé dans le dernier tour de course. Le Mexicain a en effet été touché par Gasly au virage numéro deux. Au classement des pilotes Hamilton compte 338 points, Valtteri Bottas 274, et Charles Leclerc 223. Prochaine manche le 27 octobre au Mexique, où Lewis Hamilton pourrait célébrer son sixième titre de champîon du monde.