Dix-huit Belges au départ de la 41e édition du Paris-Dakar

Tom Colsoul, à nouveau associé au Polonais Jakub Przgyonski (MINI John Cooper Works), débarque avec sa récente victoire dans la Coupe du monde de Cross Country comme référence. Le duo était cinquième, son meilleur résultat au Dakar, en 2017. Le Liégeois Fabian Lurquin qui n'était plus venu depuis 2014, arrive avec pour associé le Français Mathieu Serradori (Buggy). Stéphane Prévot est également "marié" à un Français, Philippe Gache (buggy).

Beaucoup de Belges au volant

Charly Gotlib, un ancien combattant du Dakar, a échangé ses robustes camions contre un buggy Can-Am, qu'il partagera avec le Français Claude Fournier. Si tous les Belges du plateau n'étaient que navigateurs depuis 2015, il y a cette fois du changement puisque certains seront au volant et non pas avec la carte sur les genoux. En particulier les pilotes du Henrard Racing: Stéphane Henrard (Dunbee-Henrard Racing) lui même, le créateur de la voiture qui a l'apparence d'une coccinelle VW, et Philippe Lambilliotte (Dunbee-Henrard Racing). Sans oublier Jean-Marc Fortin, le teammanager d'Overdrive Racing, qui a engagé pas moins de onze Toyotas, dont trois de Gazoo Racing. Son team comprend au total 102 personnes. Seul le camionneur Peter Willemsen (Iveco) fait partie d'une équipe de pointe, le Team De Rooy, dans cette catégorie, où il concourt avec les Néerlandais Ton Van Genugten et Bernard Der Kinderen.

Le chef d'entreprise Peter Van Delm roulera pour sa part en compagnie de Kurt Keysers et Steven Vaesen (Ford). Son ami Yves Rutten fera lui le voyage à travers les sables avec Franco Christophe et Peter Convents. Enfin Dave Berghmans, Bob Geens et Colin Damien (Iveco) composent le quatrième équipage belge en camions sous les couleurs d'Overdrive, au titre d'équipe d'assistance. Les habitués Dave Ingels, Steven Rotsaert, Jan Van der Vaet et Serge Bruynkens sont cette fois aux abonnés absents.