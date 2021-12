Le Britannique s'est consolé de la perte du titre mondial en étant fait chevalier. L'homme de 36 ans est le quatrième pilote de F1 à être fait chevalier, suivant les traces de Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss et Sir Jackie Stewart.

Lewis Hamilton a été fait chevalier en reconnaissance de sa brillante carrière en Formule 1, trois jours seulement après avoir manqué, de manière controversée, un huitième titre de champion du monde. Il est désormais Sir Lewis Hamilton.

Le pilote, star planétaire, a été nommé chevalier, titre décerné à titre personnel, par le prince de Galles mercredi lors d'une cérémonie d'investiture au château de Windsor. Le septuple champion du monde a refusé de parler aux journalistes par la suite. Il était accompagné de sa mère Carmen Lockhart et était très souriant lorsqu'ils ont posé pour des photos dans la cour du château. Le pensionnaire de l'écurie Mercedes s'est contenté de répondre "merci" aux félicitations reçues pour sa distinction.

Le premier à recevoir cet honneur alors qu'il est encore en activité

Hamilton a été nommé dans la traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel An après une année record au cours de laquelle il a éclipsé le nombre de victoires en Grand Prix de Michael Schumacher et un an après avoir rejoint l'Allemand au sommet du palmarès avec un septième titre mondial.

Dimanche, Hamilton était sur le point de remporter son duel face à Max Verstappen quand un accident à réduit à néant son avantage et l'a même désavantagé lors de la relance du Grand Prix, car il n'a pu changer ses pneus, au contraire du Néerlandais qui, reparti juste derrière lui, a pu ainsi le doubler dans l'ultime tour de l'épreuve et enlever son premier sacre. Sur le moment, lors d'une liaison radio avec son stand Hamilton a déclaré :"Ça a été manipulé, mec", mais il a ensuite été magnanime dans les interviews d'après course. "Félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année. Tout le monde à l'usine et ici a travaillé si dur dans cette saison des plus difficiles."

