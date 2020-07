Le circuit du Mugello et celui de Sochi font passer le calendrier 2020 à dix courses.

La Formule 1 a confirmé vendredi l'ajout de deux nouveaux Grand Prix à son calendrier revisité pour la saison 2020 avec le Grand Prix de Toscane à Mugello en Italie (11 au 13 septembre) et le Grand Prix de Russie à Sochi (25 au 27 septembre). Le nouveau calendrier de la F1, modifié en raison du coronavirus, compte désormais dix Grand Prix.

Le circuit de Mugello, qui appartient à l'écurie Ferrari, accueillera pour la première fois de son histoire un Grand Prix dans l'épreuve reine du sport automobile. L'occasion pour l'écurie au cheval cabré de fêter le 1000e Grand Prix de son histoire à domicile, une semaine après le Grand Prix d'Italie à Monza.

Habitué du calendrier de MotoGP, Mugello sera le quatrième circuit itailen à accueillir un Grand Prix de Formule 1 après Monza, Imola et Pescara. "Nous sommes impatients de voir une course de Formule 1 pour la première fois sur le circuit du Mugello", a déclaré Chase Carey, le président de la Formule 1.

Prévu le 27 septembre, le Grand Prix de Russie a également été confirmé au calendrier de la Formule 1 et se déroulera comme prévu à Sochi. "Le Grand Prix de Russie est un moment important dans notre saison et nous avons hâte de retourner à Sochi en septembre", a ajouté Chase Carey. Le calendrier de la Formule 1 compte désormais dix courses. Le premier Grand Prix de la saison s'est tenu le week-end dernier en Autriche. La Formule 1 espère pouvoir organiser entre 15 et 18 Grand Prix cette saison.

Dix Grand Prix ont déjà été soit annulés, soit reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Le GP de Styrie, le deuxième Grand Prix de la saison, débute vendredi sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. Il sera suivi par le GP d'Hongrie (19 juillet), deux GP à Silverstone (2 et 9 août), le GP d'Espagne (16 août) puis de Belgique à Spa-Francorchamps (30 août) et d'Italie (6 septembre)

