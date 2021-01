L'Argentin Kevin Benavides (Honda) a remporté la 43e édition du Dakar en moto à l'issue de la 12e et dernière étape reliant Yanbu à Jeddah sur 447 km, dont 200 chronométrés jeudi, devançant l'Américain Ricky Brabec pour offrir un doublé à Honda, le premier depuis 1987.

Nanti de plus de 4 minutes d'avance sur le Britannique Sam Sunderland (KTM) au départ de l'étape, Benavides, 32 ans, a dépassé Sunderland, parti en premier, mais déjà en difficulté après 99 km de course.

Kevin Benavides ouvrait ainsi la voie et gérait l'attaque de l'Américain Ricky Brabec (Honda), naviguant à plus de 7 minutes au général au départ de cette ultime étape. Brabec s'adjuge l'étape du jour avec 2:17 d'avance sur Benavides qui remporte son premier Dakar offrant un double doublé pour Honda avec Ricky Brabec, victorieux l'an dernier.

Sam Sunderland, vainqueur du Dakar en 2017, est arrivé à plus de 13 minutes (13:07.) de Brabec et monte sur la troisième marche du podium à Jeddah.

