Dakar: Fernando Alonso 2e, Fabian Lurquin et Mathieu Serradori s'offrent la 8e étape

Le Liégeois Fabian Lurquin et son pilote Français Mathieu Serradori (Century) ont remporté lundi la huitième étape du rallye-raid Dakar 2020, une boucle chronométrée de 477 km (plus une liaison de 239 km) autour de Wadi Al-Dawasir en Arabie saoudite. Ils ont devancé de 4:04 le double champion du monde de Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso, 2e, qui décroche son meilleur résultat pour son premier Dakar. L'Argentin Orlando Terranova (Mini) a pris la 3e place à 6:19. Tom Colsoul et le pilote néerlandais Bernhard Ten Brinke (Toyota) ont fini au 7e rang à 10:19. Le leader du classement général l'Espagnol Carlos Sainz (Mini) a pris la 15e place à 19:19.

© belga