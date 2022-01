Le Qatari, deuxième des deux dernières éditions, s'offre sa première édition du Dakar sur le sable d'Arabie Saoudite. Déjà ainqueur des éditions 2011, 2015 et 2019, ce 4e sacre permet à Al-Attiyah de rejoindre le légendaire Ari Vatanen au palmarès.

Nasser Al-Attiyah, aux côtés de son copilote andorran Matthieu Baumel, a remporté le Dakar 2022 au volant de son Toyota Hillux de l'écurie Gazoo Racing. "Cela a été un Dakar incroyable pour nous. Il y avait trois équipes solides capables de gagner. Matthieu et moi, l'équipe, nous avons tous réalisé un beau travail pour gagner", a-t-il déclaré sur le site de l'organisation.

Le Qatari restait sur deux deuxièmes places en 2020 et 2021 lors des premières éditions du célèbre rallye raid en Arabie saoudite. "Cela fait deux ans que nous sommes ici et que nous finissons deuxième, nous sommes vraiment contents d'atteindre ce but", a ajouté le pilote de 51 ans.

Nasser Al-Attiyah, fort d'un cinquième titre en Coupe du monde des rallyes cross-country fin 2021, a abordé cette édition 2022 avec un Toyota Hillux nouvelle mouture. "Toyota Gazoo Racing a fait un super travail en l'espace d'un an en construisant cette nouvelle voiture. Nous n'avons pas rencontré un seul problème durant toute la course, nous faisions attention, mais maintenant nous savons que nous avons une très bonne voiture", a expliqué le natif de Doha. Vainqueur de la première étape avec plus de 12 minutes de marge sur le Français Sébastien Loeb (avec Fabian Lurquin), son dauphin à l'arrivée également, le Qatari a ensuite "géré son avance". "Nous sommes vraiment heureux et je pense que d'ici une semaine ou dix jours on pensera déjà au prochain Dakar", a-t-il ponctué.

Après 2011 (Volksawagen), 2015 (Mini) et 2019 (Toyota), Nasser Al-Attiyah ajoute donc un quatrième sacre à sa collection et rejoint, entre autres, le Finlandais Ari Vatanen. Le Français Stéphane Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar", est encore très loin avec ses 14 victoires, six en moto et huit en auto.

