"Monsieur Dakar" porte bien son nom: à 55 ans, Stéphane Peterhansel a remporté vendredi son 14e rallye Dakar, son premier en Arabie saoudite, 30 ans après sa toute première victoire dans la compétition reine des rallyes-raids.

Peterhansel, qui compte désormais huit victoires en auto et six en motos, a devancé le pilote qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) d'un quart d'heure, et l'Espagnol Carlos Sainz, son équipier chez Mini.

En moto, c'est au contraire une première pour l'Argentin Kevin Benavides (Honda), sacré dans une édition endeuillée par la mort d'un pilote amateur français.

Afrique, Amérique du Sud et Arabie Saoudite: Peterhansel a désormais triomphé sur tous les continents où le Dakar s'est posé.

A l'époque de sa première victoire, en 1991, Peterhansel avait 25 ans, roulait en moto sous les couleurs de Yamaha et ne se doutait pas encore que son destin serait lié pour toujours à une compétition née treize ans plus tôt, dans la tête d'un certain Thierry Sabine: le Dakar.

Vainqueur en 1991, il le fut de nouveau en 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998. Six titres en deux roues, le record reste inégalé sur "la course la plus difficile au monde". Avant d'en remporter huit de plus en auto, d'où son surnom "Monsieur Dakar".

La moto, "Peter" l'a commencé à l'âge de huit ans, quand son père, un passionné de sports mécaniques, lui a offert son premier modèle. Ensemble ils ont exploré les environs de Vesoul en Haute Saône où la famille habitait. Des sous-bois aux terrains de moto-cross, le petit Stéphane s'est fait la main dans la nature avec sa "bécane".

Champion de skate board

Mais adolescent, c'est une autre passion qui l'a habité et lui a donné le goût de la compétition: le skateboard. Vers l'âge de douze ans il devient même champion de France de descente, slalom, figures libres et combiné. Il participe également aux championnats d'Europe où il fait bonne figure.

Petit à petit l'amour de la planchette à 4 roues va laisser place définitivement aux deux roues motorisées, Stéphane Peterhansel se consacre alors aux courses d'enduro moto. Il remporte le Championnat de France d'Enduro 1981. Il devient aussi champion de France d'enduro national en 1984 et gagne le Trophée 500 inter en 85, 86 et 87.

En 1987, il rejoint Yamaha Motor France afin de participer aux rallyes africains, et principalement le Paris-Dakar. Intégré au team officiel, il terminera 18e du classement général pour sa première participation au rallye sur les pistes africaines, en 1988.

En 1991, à 25 ans, c'est la consécration et la célébrité, car il remporte, enfin, après 3 tentatives, son 1er Paris-Dakar à moto, devant Gilles Lalay et Thierry Magnaldi, les hommes forts de la catégorie.

En 1997 et 1998, il remporte ses 5e et 6e victoires sur le Paris-Dakar, égalant puis dépassant Cyril Neveu.

Après ce nouveau triomphe, il décide de basculer sur le rallye raid en auto, début d'une nouvelle aventure et de nouveaux succès.

Il court son 1er Paris-Dakar en auto, en 1999, avec Nissan, puis l'année suivante avec le petit constructeur français MEGA et termine 2e. Courant 2002, il rejoint l'équipe officielle Mitsubishi en rallye-raid et remporte en 2003 le rallye de Tunisie et le rallye de Dubaï.

La victoire dans le plus célébre rallye-raid en voiture arrive en 2004 avec Mitsubishi. Il renouvelle la performance en 2005 en 2007.

Au volant d'une Mini du team X-Raid, il remporte ses 4e et 5 succès en auto en 2012 et 2013, nouveau record dans la discipline. Il efface ainsi des tablettes le Finlandais Ari Vatanen et ses 4 victoires.

Son passage chez Peugeot à partir du Dakar 2015 sera couronné de succès l'année suivante, en 2016, puis de nouveau en 2017.

Insatiable, il offre cette année à Mini un nouveau triomphe. Jusqu'à quand ?

Dakar 2021 © belga

Peterhansel, qui compte désormais huit victoires en auto et six en motos, a devancé le pilote qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) d'un quart d'heure, et l'Espagnol Carlos Sainz, son équipier chez Mini.En moto, c'est au contraire une première pour l'Argentin Kevin Benavides (Honda), sacré dans une édition endeuillée par la mort d'un pilote amateur français. Afrique, Amérique du Sud et Arabie Saoudite: Peterhansel a désormais triomphé sur tous les continents où le Dakar s'est posé.A l'époque de sa première victoire, en 1991, Peterhansel avait 25 ans, roulait en moto sous les couleurs de Yamaha et ne se doutait pas encore que son destin serait lié pour toujours à une compétition née treize ans plus tôt, dans la tête d'un certain Thierry Sabine: le Dakar. Vainqueur en 1991, il le fut de nouveau en 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998. Six titres en deux roues, le record reste inégalé sur "la course la plus difficile au monde". Avant d'en remporter huit de plus en auto, d'où son surnom "Monsieur Dakar".La moto, "Peter" l'a commencé à l'âge de huit ans, quand son père, un passionné de sports mécaniques, lui a offert son premier modèle. Ensemble ils ont exploré les environs de Vesoul en Haute Saône où la famille habitait. Des sous-bois aux terrains de moto-cross, le petit Stéphane s'est fait la main dans la nature avec sa "bécane". Champion de skate boardMais adolescent, c'est une autre passion qui l'a habité et lui a donné le goût de la compétition: le skateboard. Vers l'âge de douze ans il devient même champion de France de descente, slalom, figures libres et combiné. Il participe également aux championnats d'Europe où il fait bonne figure. Petit à petit l'amour de la planchette à 4 roues va laisser place définitivement aux deux roues motorisées, Stéphane Peterhansel se consacre alors aux courses d'enduro moto. Il remporte le Championnat de France d'Enduro 1981. Il devient aussi champion de France d'enduro national en 1984 et gagne le Trophée 500 inter en 85, 86 et 87.En 1987, il rejoint Yamaha Motor France afin de participer aux rallyes africains, et principalement le Paris-Dakar. Intégré au team officiel, il terminera 18e du classement général pour sa première participation au rallye sur les pistes africaines, en 1988.En 1991, à 25 ans, c'est la consécration et la célébrité, car il remporte, enfin, après 3 tentatives, son 1er Paris-Dakar à moto, devant Gilles Lalay et Thierry Magnaldi, les hommes forts de la catégorie.En 1997 et 1998, il remporte ses 5e et 6e victoires sur le Paris-Dakar, égalant puis dépassant Cyril Neveu.Après ce nouveau triomphe, il décide de basculer sur le rallye raid en auto, début d'une nouvelle aventure et de nouveaux succès.Il court son 1er Paris-Dakar en auto, en 1999, avec Nissan, puis l'année suivante avec le petit constructeur français MEGA et termine 2e. Courant 2002, il rejoint l'équipe officielle Mitsubishi en rallye-raid et remporte en 2003 le rallye de Tunisie et le rallye de Dubaï.La victoire dans le plus célébre rallye-raid en voiture arrive en 2004 avec Mitsubishi. Il renouvelle la performance en 2005 en 2007.Au volant d'une Mini du team X-Raid, il remporte ses 4e et 5 succès en auto en 2012 et 2013, nouveau record dans la discipline. Il efface ainsi des tablettes le Finlandais Ari Vatanen et ses 4 victoires.Son passage chez Peugeot à partir du Dakar 2015 sera couronné de succès l'année suivante, en 2016, puis de nouveau en 2017.Insatiable, il offre cette année à Mini un nouveau triomphe. Jusqu'à quand ?