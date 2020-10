Le rallye automobile d'Ypres qui devait accueillir du 19 au 22 novembre la 7e et avant-dernière manche du championnat du monde (WRC) a été annulé vendredi en raison de la pandémie de Covid-19. "Avec le coeur gros, mais c'est une décision nécessaire. La situation sanitaire dans notre pays est trop critique", a annoncé la bourgmestre d'Ypres Emmily Talpe.

Ypres devait organiser la première manche du championnat du monde de l'histoire en Belgique. L'épreuve devait être la 3e et avant dernière épreuve du championnat de Belgique des rallyes (BRC) avant le Spa Rally (12-13 décembre).

"L'euphorie d'accueillir la première manche de championnat du monde dans notre pays et de la recevoir en tant que ville hôte a fortement diminué depuis un certain temps", a expliqué la bourgmestre. "Au cours des dernières semaines, une consultation étroite et constructive avec l'organisation a été menée en permanence. Le format de l'événement a également été régulièrement adapté pour tenter de limiter les dégâts causés par le coronavirus. Mais le paramètre le plus important est avant tout les chiffres de la santé. La réalité actuelle est particulièrement alarmante. La pression sur le secteur des soins de santé est énorme. La date de fin provisoire des mesures fédérales plus strictes est le 19 novembre, mais il est clair que la situation est loin d'être maîtrisée. Ce n'est pas pour rien que le Conseil de sécurité se réunit à nouveau aujourd'hui. L'annulation est la seule bonne décision".

"En étroite consultation avec l'organisateur, les autorités administratives et le cabinet du ministre de l'intérieur, et sur la base de l'évolution de la pandémie dans notre région, il a été décidé qu'il était irresponsable, dans les circonstances actuelles, de laisser le Ypres World Rally se dérouler", a précisé pour sa part le gouverneur de la province de Flandre occidentale Carl Decaluwé.

Ypres devait organiser la première manche du championnat du monde de l'histoire en Belgique. L'épreuve devait être la 3e et avant dernière épreuve du championnat de Belgique des rallyes (BRC) avant le Spa Rally (12-13 décembre). "L'euphorie d'accueillir la première manche de championnat du monde dans notre pays et de la recevoir en tant que ville hôte a fortement diminué depuis un certain temps", a expliqué la bourgmestre. "Au cours des dernières semaines, une consultation étroite et constructive avec l'organisation a été menée en permanence. Le format de l'événement a également été régulièrement adapté pour tenter de limiter les dégâts causés par le coronavirus. Mais le paramètre le plus important est avant tout les chiffres de la santé. La réalité actuelle est particulièrement alarmante. La pression sur le secteur des soins de santé est énorme. La date de fin provisoire des mesures fédérales plus strictes est le 19 novembre, mais il est clair que la situation est loin d'être maîtrisée. Ce n'est pas pour rien que le Conseil de sécurité se réunit à nouveau aujourd'hui. L'annulation est la seule bonne décision". "En étroite consultation avec l'organisateur, les autorités administratives et le cabinet du ministre de l'intérieur, et sur la base de l'évolution de la pandémie dans notre région, il a été décidé qu'il était irresponsable, dans les circonstances actuelles, de laisser le Ypres World Rally se dérouler", a précisé pour sa part le gouverneur de la province de Flandre occidentale Carl Decaluwé.