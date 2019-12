Comment Mick Schumacher veut découvrir la F1 le plus vite possible

Mick Schumacher n'a que vingt ans et vient d'achever le championnat de F2. Le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde, est dévoré par l'ambition et veut découvrir la F1 le plus vite possible.

Mick Schumacher