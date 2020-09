Valterri Bottas (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la première séance d'essais libres en vue du Grand Prix de Toscane de Formule 1, sur le circuit de Mugello (5.245 m) vendredi en Italie. Le Grand Prix, 9e des 17 rendez-vous de la saison, est au programme dimanche (15h10).

Le Finlandais a parcouru 33 tours pour signer le meilleur temps (1:17.879) devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 48/1000e de secondes (32 tours) et le Français Charles Leclerc (Ferrari), 3e à 307/1000e (27). Le leader au championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le 4e meilleur chrono de la matinée (à 530/1000e de son équipier/28 tours).

La deuxième séance d'essais libres se déroule l'après-midi (15h00), la 3e samedi matin (12h00) avant les qualifications l'après-midi (15h00). Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h10.

Ferrari disputera dimanche la 1.000e course de son histoire et a roulé vendredi avec des monoplaces de couleur bordeaux foncé, soit les couleurs portées par les voitures du tout premier Grand Prix, à Monaco en 1950. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a confirmé son passage chez Aston Martin la saison prochaine, a signé le 13e chrono de la matinée.

