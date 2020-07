L'Espagnol va se réinstaller au volant d'une Renault, pour la troisième fois de sa carrière.

Le team Renault a officialisé le retour la saison prochaine du double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso dans la catégorie-reine. L'Espagnol qui aura 39 ans le 29 juillet, a signé un contrat de longue durée (au moins deux ans).

Renault disposait d'un volant libre en 2021 avec le départ de l'Australien Daniel Ricciardo qui va rejoindre McLaren. Alonso va retrouver douze ans plus tard le team avec lequel il a remporté ses titres mondiaux en 2005 et 2006 pour un troisième bail après 2003-2006 et 2008-2009). Il sera associé au Français Esteban Ocon.

Alonso a couru pour la dernière fois en F1 à Abou Dhabi en 2018, aux côtés de Stoffel Vandoorne, au sein de l'écurie McLaren dont la voiture était peu performante. Le vainqueur de 32 Grands Prix de F1 (le dernier en 2013) en 314 départs s'est alors tourné vers d'autres objectifs comme les 500 miles d'Indianapolis, les 24 Heures du Mans et le Rallye Dakar.

"Renault est ma famille, j'y ai mes plus beaux souvenirs avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde maintenant vers l'avenir", a déclaré Alonso sur le site de Renault. "C'est une grande fierté et avec une immense émotion que je retourne dans l'équipe qui m'a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne maintenant l'occasion de revenir au plus haut niveau. J'ai des principes et des ambitions qui collent au projet de l'équipe. Les progrès cet hiver donnent de la crédibilité aux objectifs de la saison 2022 [...] L'équipe veut et a les moyens de remonter sur le podium, comme moi."

"La signature de Fernando Alonso s'inscrit dans le plan du Groupe Renault de poursuivre son engagement en F1 et de revenir au sommet" a pour sa part déclaré Cyril Abiteboul, le patron de Renault Sport Racing. "Sa présence dans notre équipe est un formidable atout sur le plan sportif mais aussi pour la marque à laquelle il est très attaché. La force du lien entre lui, l'équipe et les fans font de lui un choix naturel. Aux côtés d'Esteban, sa mission sera d'aider Renault à préparer la saison 2022 dans les meilleures conditions possibles".

