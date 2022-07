Chaque jour, nous détaillons le parcours de l'étape du jour sur le Tour 2022. Aujourd'hui, la 9e étape pourrait être taillée sur mesure pour de bons baroudeurs-grimpeurs. Lequel d'entre eux deviendra le successeur de Lucien Van Impe ? A moins que Tadej Pogacar ne soit toujours pas rassasié.

Dernière partie de ce volet helvétique avec un départ à Aigle, une station de ski située dans le canton de Vaude. Aigle est aussi le quartier général de l'UCI, le centre mondial du cyclisme, depuis 2002. Initialement, le Tour pensait relier Aigle à Lausanne en une seule étape, mais l'organisation a finalement préféré les dissocier. Fait étrange, c'est la première fois qu'Aigle est ville étape du Tour. Elle est une des neuf nouvelles élues de cette édition, en plus de cinq villes danoise, de Castelnau-Magnoac, Lacapelle-Marival et Rocamadour, plus tard dans ce Tour. Le décor de cette étape est superbe, avec un passage d'une vingtaine de kilomètres le long du Lac Léman et de Montreux, qui accueille le Festival de la Rose d'Or, récompensant les meilleurs programmes européens de divertissement. Ensuite, le peloton traverse les Préalpes fribourgeoises, les Alpes vaudoises et les Alpes valaisannes, sises dans les cantons du même nom. Il doit franchir le Col des Mosses, qui compte treize kilomètres à 4%, et le plus ardu Col de la Croix, 8,5 kilomètres à 7,2%, avec un sommet à 1.778 mètres. L'avant-dernière ascension débute au kilomètre 157: le Pas de Morgins, 16,6 kilomètres à 5,7%. Il n'est pas assez pentu pour faire s'effriter le groupe des favoris. Le Tour l'a déjà franchi à six reprises. En 1977, un Belge, Paul Wellens, est arrivé en tête à son sommet, de même qu'en1988 avec Ludo Peeters. Le Tour n'y est plus passé depuis 1997. Frank Vandenbroucke avait placé une attaque en début d'étape, en compagnie de l'Italien Gianluca Pierobon et de cinq autres coureurs, mais il avait été rattrapé et un peloton très aminci avait finalement sprinté pour la victoire à Fribourg. Christophe Mengin, un spécialiste du cyclo-cross, s'était imposé devant... VDB. Celui-ci avait terminé en deuxième position, pour la deuxième fois de cette édition, après Plumelec, où Erik Zabel l'avait battu au terme d'un sprint en côte. Après le sommet du Pas de Morgins, qui marque la frontière entre la Suisse et la France, il y a une brève descente jusqu'à Châtel, dans le département de Haute-Savoie puis une brève montée de quatre kilomètres à 4,6% - l'avant-dernier kilomètre est plus sec (7%). Dans le sprint en côte, les coureurs de classement ne perdront pas plus de quelques secondes. Le lauréat du jour viendra sans doute d'une échappée. Le guide du Tour a accolé à Châtel la dénomination de "portes du Soleil", histoire de promouvoir les treize domaines de sports d'hiver situés entre le Mont Blanc et le Lac Léman, parmi lesquels on trouve Les Gets, un site de VTT qui accueille chaque année une manche de coupe du monde, et Morzine, un site plus souvent fréquenté par le Tour. Châtel est candidate depuis 2008 et le début du mandat de son bourgmestre, Nicolas Rubin. Sa patience est enfin récompensée. Dans l'intervalle, Châtel a quand même obtenu l'arrivée d'une étape du Critérium du Dauphiné, en 2012, remportée par Daniel Moreno, et d'une étape du Tour de l'Avenir (2013, Simon Yates ayant devancé Matej Mohoric). Il faut remonter à 1975 pour trouver trace du seul passage du Tour. Lucien Van Impe avait gagné le contre-la-montre de Morzine à Châtel. Il avait bouclé les quarante kilomètres, comprenant notamment l'ascension du Col du Corbier, 56 secondes plus vite que le Danois Ole Ritter et 57 secondes plus rapidement qu' Eddy Merckx. Le Cannibale n'en avait pas moins réussi un exploit, puisque la veille, avant même le départ officiel à Valloire, il s'était fracturé la mâchoire dans une collision avec... Ritter. Le champion du monde en titre ne pouvait littéralement pas serrer les dents, mais il avait surmonté la douleur pour terminer troisième, comme dans le contre-la-montre suivant. C'était la deuxième victoire d'étape de Van Impe dans ce Tour. Il avait enfilé le maillot à pois, qui venait de voir le jour. Il était également monté sur la troisième marche du podium au général, derrière Bernard Thévenet et Merckx. Par la suite, ce dernier allait dire qu'en achevant ce Tour malgré sa fracture, il avait commis "la pire bêtise de sa carrière". "Dimanche, le temps sera à nouveau agréable. En raison de l'altitude, les maxima au départ seront légèrement inférieurs. Les coureurs prendront le départ à Aigle sous 20 degrés et sous les nuages. Le vent soufflera faiblement du nord-ouest. Il y aura peu de changement tout au long du profil de la météo et du vent tout au long de la course. Le temps restera agréable avec des maxima autour de 22 degrés et un faible vent de nord-ouest à l'arrivée", explique le météorologue de Noodweer, Nicolas Roose, qui nous donnera, en exclusivité pour Sport/Foor Magazine, les prévisions météo de chaque étape du jour.