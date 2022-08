La Vuelta Hollanda vivra son troisième et dernier jour avant le retour dans la péninsule ibérique. Sur un parcours plat comme la main, les sprinteurs devraient être à la fête. Après sa troisième place de ce samedi, Tim Merlier, notre champion de Belgique fera-t-il briller le noir, le jaune et le rouge chez nos voisins du nord ?

Troisième et dernière étape du volet néerlandais et une nouvelle chance pour les sprinteurs, la Vuelta évitant le Limbourg, très vallonné. L'essentiel de l'étape se déroule dans le Brabant occidental, à proximité de la frontière belge. Nos compatriotes amateurs de la petite reine auront donc l'opportunité de découvrir le cirque de la Vuelta sans se soumettre à un trop long déplacement. Le départ est donné au château de Breda. De là, le peloton se dirige vers la Grande Église de Notre-Dame, qui fait la renommée de la ville. Les coureurs mettront pied à terre pour pénétrer, vélo à la main, dans l'église du XVe siècle. La course ne débutera vraiment qu'à la sortie de Breda, sur l'Ulvenhoutselaan. Le tracé oblique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et passe par Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Oosterhout, Bergen-op-Zoom, Hoogerheide (qui organise chaque année une manche de coupe du monde de cyclocross et a également accueilli quelques Mondiaux de la discipline), Roosendaal, Rucphen et St-Willebrord, la ville natale de l'ancien coureur Wout Wagtmans). Le peloton réintégrera Breda via la Sprundelsebaan, l'Ettensebaan et le Kapittelweg. La ligne d'arrivée se situe devant le Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan. Avec à la clé un nouveau sprint massif, selon toute probabilité. L'étape d'hier n'a finalement pas trop été perturbée par le vent, mais seulement par une grosse chute qui prive déjà la formation Lotto-Soudal (Kamil Malecki et Steff Cras, la grande chance de l'équipe pour un classement général) de deux coureurs et peut-être Intermarché-Wanty-Gobert de son sprinteur Gerben Thijssen. Vainqueur d'une étape au Tour de Pologne, ce dernier craint une fracture de la cheville et pourrait déjà être contraint à l'abandon dans ce cas. Le scénario d'un sprint massif devrait se reproduire ce dimanche dans les rues de Breda. Sam Bennett, l'ancien sprinteur de Quick.Step, s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde en s'imposant hier. Tim Merlier, mal placé au début de l'emballage final aura une deuxième chance de remporter son troisième bouquet dans un grand tour différent. Il faudra aussi tenir à l'oeil un Mads Pedersen, décidément bien en jambes après son Tour de France. A moins qu'une chute dans les derniers kilomètres ne vienne encore changer le scénario final.