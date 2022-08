Pour cette première étape en ligne aux Pays-Bas, ce sera un parcours presque plat qui attendra les coureurs puisqu'il n'y aura qu'une petite bosse à mi-parcours. Les sprinteurs, parmi lesquels notre champion de Belgique, se disputeront-ils la victoire ? Ou est-ce que le vent viendra éparpiller le peloton et surprendre quelques favoris ou outsiders ?

Après le contre-la-montre par équipes, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen et d'autres sprinteurs peuvent tenter leur chance dans cette deuxième étape, quasiment plate, le seul "obstacle" étant une colline d'un kilomètre à 4,7%, l'Amerongse Berg. C'est là que les coureurs pourront gagner leurs premiers points pour le classement de la montagne. Le départ officieux est donné à la citadelle de 's Hertogenbosch, d'où le peloton s'ébranle via la grand-place, la Parade, la place Wilhelmina, l'Onderwijsboulevard et le Oude Engelenseweg en direction des Brabanthallen, où a lieu le départ officiel. Ensuite, les coureurs mettent le cap sur le nord-ouest, vers le Pays d'Heusden et d'Altena. Peu avant le Biesbosch, ils bifurquent à nouveau. Ils passent par le Zaltbommel pour rouler vers le nord, en passant par l'Amerongse Berg, Scherpenzeel et Woudenberg. Après un passage dans les collines d'Utrecht, le peloton continua via Leusden, Amersfoort, Soest et Zeist pour arriver à Utrecht, au Science Park, à l'est de la ville estudiantine. On assistera sans doute à un sprint massif, à moins qu'il n'y ait beaucoup de vent, ce qui pourrait entraîner la formation d'éventails sur certains tronçons.