Ce samedi, c'est un contre-la-montre de 40 kilomètres qui devra décider des derniers verdicts de ce Tour 2022. Pour le bouquet d'étape, l'insatiable maillot vert Wout van Aert fait office de grand favori, mais des garçons comme Filippo Ganna ou Stefan Küng peuvent le contester. Quel rôle joueront le maillot blanc Tadej Pogacar et le maillot jaune Jonas Vingegaard ? Enfin, la lutte pour la dernière place du top 5 opposera Nairo Quintana-Louis Meintjes et Aleksandr Vlasov qui se tiennent en une poignée de secondes.

Jusqu'en 2012, un contre-la-montre était systématiquement organisé l'avant-dernier ou l'antépénultième jour du Tour. En 2013, 2015 et 2016, ASO a opté pour un autre type de parcours, avec beaucoup moins de kilomètres contre le chrono et une ou deux épreuves de ce type plus tôt dans le Tour. À partir de 2017, Christian Prudhomme a jugé préférable de réinstaurer un contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris. Seul Pau 2019, le treizième jour, a constitué une parenthèse entre les courses contre le chrono de Marseille (2017), d'Espelette (2018), de La Planche des Belles Filles (2020), de Saint- Émilion (2021) et cette année de Rocamadour.

...

Jusqu'en 2012, un contre-la-montre était systématiquement organisé l'avant-dernier ou l'antépénultième jour du Tour. En 2013, 2015 et 2016, ASO a opté pour un autre type de parcours, avec beaucoup moins de kilomètres contre le chrono et une ou deux épreuves de ce type plus tôt dans le Tour. À partir de 2017, Christian Prudhomme a jugé préférable de réinstaurer un contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris. Seul Pau 2019, le treizième jour, a constitué une parenthèse entre les courses contre le chrono de Marseille (2017), d'Espelette (2018), de La Planche des Belles Filles (2020), de Saint- Émilion (2021) et cette année de Rocamadour. Si l'année dernière, l'épreuve était quasiment plate, l'exercice de cette édition, un tiers plus long (40 km versus 30,8 km), est nettement plus technique, plus sinueux et plus vallonné à la fois, avec un dénivelé de 442 mètres au lieu de 238. Il se déroule sur les routes du département du Lot et comporte deux côtes dans les cinq derniers kilomètres: la Côte de Magès (1,6 km à 4,7%) et la Côte de l'Hospitalet (1,5 km à 7%, avec un pic à 10%). Même les meilleurs devront bien doser leurs efforts car les tronçons pentus font souvent la différence sur un parcours de ce genre. Il convient particulièrement bien à Wout van Aert, qui est devenu le premier Belge depuis Eric Vanderaerden en 1985 à enlever un contre-la-montre du Tour, à Saint-Émilion, l'année dernière. On peut s'attendre à un fameux clash entre notre compatriote et le champion du monde, Filippo Ganna. Les grimpeurs qui ne sont pas doués pour le chrono vont perdre des minutes ici. Bien plus que dans n'importe quelle étape de montagne, les écarts vont être considérables, au sein du top 10. Cette tendance s'est d'ailleurs confirmée dans les grands tours de ces dernières années. Reste à voir si ça comblera le souhait annuel de Christian Prudhomme de voir du suspense jusqu'au bout pour le maillot jaune, comme à La Planche des Belles Filles en 2020. Un chrono de quarante kilomètres est long selon les normes actuelles. C'est le plus long contre-la-montre depuis celui de Bergerac à Périgueux au Tour 2014, 54 kilomètres. Tony Martin s'était imposé avec 1'39'' d'avance sur Tom Dumoulin. C'est le plus long chrono de l'année au calendrier UCI, sans compter les championnats nationaux: il compte 5,8 kilomètres de plus que le Mondial de la discipline en Australie et neuf de plus que celui de la Vuelta. Ces 53 kilomètres contre le chrono sur l'ensemble du tour ne sont pourtant rien par rapport à la dernière décennie du XXe siècle, et même des éditions jusqu'en 2012, qui comptaient parfois plus de cent kilomètres d'exercice en solitaire. Les amateurs de beaux paysages ne vont pas être déçus, car cette étape se déroule en grande partie dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy. Les caméras vont certainement zoomer sur le Gouffre de Padirac, une des plus grandes cavités calcaires d'Europe, d'une profondeur de 103 mètres, avec un diamètre de 33 mètres. Les coureurs démarrent à Lacapelle-Marival, qui accueille le Tour pour la première fois et qui doit sa notoriété à son circuit de motocross. L'année passée, on y a tenu le GP de France, enlevé par le Néerlandais Jeffrey Herlings en MXGP et par le Français Tom Vialle en MX2. L'arrivée se déroule au centre d'une autre attraction touristique, Rocamadour, le lieu de pèlerinage le plus visité de l'Hexagone après Lourdes. La bourgade est construite sur un rocher au milieu du causse de Gramat, un vaste plateau calcaire. Le lieu saint, une série de chapelles ornées de fresques et une église, se trouve au sommet du rocher. Rocamadour n'a encore jamais été le décor d'une arrivée du Tour mais ASO l'a déjà utilisé dans la Route d'Occitanie, en août 2020, au début de la saison raccourcie par la pandémie. Benoît Cosnefroy avait été le meilleur puncheur dans l'ascension finale. Christian Prudhomme avait assisté à l'arrivée et s'était extasié sur la beauté de Rocamadour: "Un endroit éblouissant". Il avait officieusement annoncé l'arrivée prochaine d'une étape du Tour. "Nous ne pouvons rester insensibles à la beauté du site." Deux ans plus tard, il confirme officiellement ses propos.