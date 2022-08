Utrecht, la quatrième ville des Pays-Bas a déjà accueilli le départ du Tour 2015 (avec un contre-la-montre individuel remporté par Rohan Dennis, et l'arrivée de la deuxième étape du Giro 2010 (gagnée par Tyler Farrar), qui avait démarré à Amsterdam. Ce vendredi, elle organisera le Gran Salida du Tour d'Espagne avec un contre-la-montre par équipes où Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers, Bike-Exchange et Quick-Step seront pointés comme favoris..

Troisième grand tour 2022, troisième départ à l'étranger, pour la troisième fois un vendredi, une primeur. Après le Grande Partenza du Giro à Budapest, le Grand Départ du Tour à Copenhague, Utrecht organise le Gran Salida de la Vuelta. La quatrième ville des Pays-Bas a déjà accueilli le départ du Tour 2015 (avec un contre-la-montre individuel remporté par Rohan Dennis), et l'arrivée de la deuxième étape du Giro 2010 (gagnée par Tyler Farrar), qui avait démarré à Amsterdam. La Vuelta est peu coutumière de départs en dehors de l'Espagne. Elle n'a encore mis sur pied que trois excursions: en 2017 à Nîmes, en 2009 à Assen, aux Pays-Bas, et en 1997 à Lisbonne. Autre fait marquant, le retour d'un contre-la-montre par équipes en début de tour. C'était une tradition de 2002 à 2009, à l'exception de 2005, 2007 et 2009, mais c'est le premier d'un grand tour depuis la Vuelta 2019 (Torrevieja) et le Tour de la même année (Bruxelles). Le dernier contre-la-montre par équipes du Giro date de 2015. En outre, ce chrono est très long, selon les normes de la Vuelta: 23,3 kilomètres, soit dix de plus qu'en 2019. Il est complètement plat. Départ et arrivée ont lieu à la Jaarbeurs d'Utrecht. Les coureurs passent par le Maliesingel, le Blauwkapselweg, le Leidsche Rijn et le Meern. Les équipes spécialistes du chrono, Jumbo-Visma et Quick-Step Alpha Vinyl, peuvent réussir un joli coup ici. L'occasion pour leurs leaders respectifs, Primoz Roglic et Remco Evenepoel de déjà se placer et peut-être de porter un premier coup à leurs concurrents.Avec des spécialistes de ce type d'effort comme Rohan Dennis et Edoardo Affini à bord de son train, la Jumbo-Visma de Roglic semble avoir les meilleures chances de victoire sur cette étape inaugurale. Méfiance avec une formation BikeExchange qui également emmené avec elle quelques coureurs taillés pour l'exercice comme Luke Durbridge, Lawson Craddock et Michael Hepburn. Sans doute parce qu'elle tenait à l'oeil sur cette journée.L'expérience et un grand nombre d'entraînements en commun pourraient être les facteurs décisifs dans une discipline qui n'a preque pas été pratiquée au cours des trois dernières saisons. Sur les 184 partants, 33 coureurs n'ont jamais participé à un contre-la-montre par équipe. Seules les équipes Quick-Step, EF Education et Movistar n'ont pas de rookies de la discipline dans leurs rangs. Néanmoins, les différences resteront probablement assez limitées, comme c'est généralement le cas dans les chronos par équipes de cette distance.Une récompense supplémentaire attendra le premier coureur de la meilleure équipe à franchir la ligne d'arrivée : il recevra un pierre, comme dans Paris-Roubaix. Pas un pavé cependant, mais une pierre du Dom d'Utrecht. Le premier maillot de leader sera lui aussi spécial puisqu'il ne sera pas entièrement rouge, mais comportera aussi des nuances de blanc et de bleu qui s'assemblent en un motif de diamant. Cette tunique a été spécialement conçue pour la Vuelta Holanda.Burgos-BH sera la première équipe à démarrer à 18h30, Jumbo-Visma la dernière à 19h58. Huit minutes avant, Remco Evenepoel sera lancé sur son deuxième grand tour en compagnie du Wolfpack de Quick-Step Alpha Vinyl.